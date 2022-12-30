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33 минуты назад

Далай-Лама рассказал о полученном от Будды подарке

Елена Прошина

Во время учений в Бодхгае Далай-Лама XIV рассказал верующим, что во время видения Будда подарил ему шоколадку и похвалил его практику. Перевод его речи «РИА Новости» предоставила глава фонда «Сохраним Тибет», редактор официального русскоязычного сайта Далай-Ламы Юлия Жиронкина.

Далай-Лама рассказал о полученном от Будды подарке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Далай-Лама отметил, что видение у него произошло на конференции в тайском храме Ват Па, в которой он принимал участие. По его словам, святое место было украшено фресками с изображением Будды.

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«Когда я смотрел на него, предаваясь размышлениям, у меня было видение, будто Будда погладил меня по голове, одобряя мои действия и мою практику. Он был очень рад мне. Вокруг изображения Будды были установлены подношения, среди которых была и шоколадка. В моем видении Будда преподнес мне эту шоколадку», — добавил Далай-Лама.

Он также подчеркнул, что видение «было очень ясным».

Учения Далай-Ламы проходят в Бодхгае в индийском штате Бихар. В нем принимают участие паломники из 60 стран мира. Бодхгая является священным местом для буддистов всего мира, поскольку по легенде именно там произошло просветление Будды.

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