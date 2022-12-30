Названы два сценария отношений Китая и США в 2023 году

«Если говорить о постоянных факторах американо-китайских отношений, можно сказать, что эти отношения будут конкурентными. Они будут больше в степени соперничества, чем сотрудничества. Возвращение отношений к модели до [прихода к власти] президента [Донадьда] Трампа уже не будет. Вопрос заключается в том, в какой форме это неизбежное соперничество будет реализовано. Здесь есть довольно широкий диапазон различных вариантов», — сказал он.