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33 минуты назад

Экс-президент Франции Олланд: Минские соглашения помогли армии Украины стать сильнее

RT на русскомиещё 5

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили украинской армии стать сильнее и «на время остановили наступление России».

Олланд высказался о Минских соглашениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он заявил в интервью изданию Kyiv Independent.

«С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой... Она лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность», — сказал Олланд.

По его словам, пример этого «хорошо виден на поле боя».

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годы».

Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован таким высказыванием экс-канцлера Германии. Он подчеркнул, что Россия правильно сделала, начав спецоперацию, потому что Минские соглашения никто не собирался исполнять.

После этого в Кремле заявили, что у Москвы есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков.

В мире,Франсуа Олланд,Владимир Путин,
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