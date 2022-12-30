В США опубликовали налоговые декларации Трампа

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса опубликовал налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ранее налоговые декларации Трампа Минфин США передал законодателям. Бюджетный комитет рассматривал их в рамках обзора работы американской Службы внутренних доходов, выполняющей функции федерального налогового ведомства.

Председатель организации Ричард Нил отметил, что законодатели проверяли работу СВД в течение четырех лет. Также он заявил, что «президент является не обычным налогоплательщиком». По словам Нила, на экс-главах США лежит особая ответственность в отношении отчетности.

При этом Трамп пытался воспрепятствовать публикации деклараций и даже дошел до верховного суда, но там отклонили его иск.