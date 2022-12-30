В США опубликовали налоговые декларации Трампа

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса опубликовал налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ранее налоговые декларации Трампа Минфин США передал законодателям. Бюджетный комитет рассматривал их в рамках обзора работы американской Службы внутренних доходов, выполняющей функции федерального налогового ведомства.
Председатель организации Ричард Нил отметил, что законодатели проверяли работу СВД в течение четырех лет. Также он заявил, что «президент является не обычным налогоплательщиком». По словам Нила, на экс-главах США лежит особая ответственность в отношении отчетности.
При этом Трамп пытался воспрепятствовать публикации деклараций и даже дошел до верховного суда, но там отклонили его иск.
Согласно информации в документах, в 2015 году экс-президент и его супруга понесли убытки в размере 31,7 миллиона долларов и заплатили 641,9 тысячи долларов налогов. Следующие два года также стали для них убыточными и в общей сложности они заплатили 1500 долларов налогов. В 2018 году Трампы заработали 24,3 миллиона долларов, сумма налогов составила 999 тысяч долларов, в 2019 году — 133 тысячи долларов. А в 2020 году они вообще не платили налогов из-за убытков в 4,8 миллиона долларов.