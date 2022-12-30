Государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович в интервью Sputnik Белоруссия заявил, что случайное попадание украинской ракеты на территорию страны очень маловероятно.

«Гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало», — указал Вольфович.

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Он добавил, что причину прилета ракеты Белоруссию предстоит выяснить и отметил, что, вероятнее всего, «здесь реализуется чей-то умысел».

Вольфович также обвинил Киев в провокации регионального конфликта любыми методами.

Ранее МО Белоруссии сообщило, что украинская ракета в четверг, 29 декабря, упала рядом с городом Иваново в Брестской области. По данным военного ведомства, силы ПВО республики сбили выпущенную с территории Украины зенитную управляемую ракету С-300 в районе 10:00.

По информации «БелТА», обломки украинской ракеты комплекса С-300, которую ранее сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии, упали в 66 м от жилого дома.

В Беларуси расследуют инцидент с падением ракеты комплекса С-300. О происшествии немедленно проинформировали президента страны. На месте происшествия работают специалисты. Подробности расскажет корреспондент Галина Пузына «МИР 24».

На поле, где раньше росла кукуруза, сейчас – газодинамические рули, двигатель и боевая головка. Саперы уже осмотрели территорию. На месте происшествия работают судебные эксперты, следователи, сотрудники МВД, МЧС и военные.

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«На территории Ивановского района было зафиксировано падение, предположительно, зенитной управляемой ракеты комплексы С-300 украинских вооруженных сил. Ситуация, подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территорию республики Польша. Волноваться жителям абсолютно незачем», – заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов.

Все подъездные пути к деревне Горбаха перекрыты. Место происшествия – под охраной. Людей из ближайших домов эвакуировали.

«Фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значения для следствия и последующего проведения ряда экспертиз», – сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Сведений о пострадавших на данный момент нет. Рядом с местом происшествия находится озеро, где часто бывают рыбаки. Живут в деревне и пенсионеры, и дети. Есть школа и детский сад.

«Выходил из дома, взрыв – упала ракета. Пошел, посмотрел. Ракета – в огороде почти», – рассказал местный житель Александр Совейко. «Зачем такое делать? Мы хотим мира», – отметила местная жительница Анна Шейко.

Министерство иностранных дел Беларуси в связи с произошедшим направило Украине ноту протеста. В МИД вызвали посла Украины Игоря Кизима.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследования всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов», – сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Причины падения сейчас устанавливаются.

В Министерстве обороны Украины заявили о готовности Киева провести расследование инцидента с ракетой, упавшей на территории Белоруссии, передает пресс-служба военного ведомства.

«Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, в то же время готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии вследствие отражения массированного ракетного удара РФ», — сказано в заявлении Минобороны Украины.

Также министерство указало, что Киев готов пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из стран, которые не связаны с поддержкой России в какой-либо форме.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск потребовал от Киева провести расследование инцидента с падением украинской ракеты комплекса С-300 на белорусской территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с упавшей на территории Белоруссии ракетой. По словам представителя Кремля, этот инцидент вызывает обеспокоенность у РФ и ее белорусских партнеров.

Как рассказал Песков журналистам, военные двух стран находятся в постоянном контакте, поэтому высочайший возможный уровень и доверительный характер диалога позволяет быстро обмениваться информацией.

«Белоруссия выступила с определенным демаршем перед украинской стороной, но это событие вызывает озабоченность», — подчеркнул пресс-секретарь.

Падение украинской ракеты на территории Белоруссии может быть провокацией киевского режима - это еще одна версия произошедшего накануне инцидента. Такое заявление сделал начальник управления зенитных ракетных войск Вооруженных сил страны Кирилл Казанцев.

«Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», - сказал он.

Было добавлено, что в настоящий момент расследование причин произошедшего продолжается.

Белоруссия не вступит в конфликт на Украине из-за упавшей на своей территории ракеты. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) политолог Олег Неменский.

«Само по себе падение ракет С-300 не может <…> быть расценено как атака Украины на Белоруссию. Решение об участии Белоруссии в конфликте никак с этим связано не будет», — уточнил он в интервью «Ридусу».

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец объяснил, почему Украина запускает боеголовки по соседним странам, и что будет при очередном повторении инцидента.

По его словам, ракета, упавшая в Белоруссии, была выпущена тем же расчетом, который случайно выстрелил по Польше.

«В данном случае стрелял 540-й зенитно-ракетный полк Украины, который дислоцируется под Львовом. Это именно тот полк, который пальнул по Польше. Он заступил на боевое дежурство только 14 января этого года. Там, судя по всему, необученный состав. Видимо, массированный налет наших ракет на военно-промышленные предприятия Львова ввел их в заблуждение, они растерялись и нажали кнопку. Это рассматривается в качестве основной рабочей версии», — рассказал он в беседе с ОСН.

Полковник также отметил, что украинцы «не настолько идиоты, чтобы палить из С-300 по белорусским полям».

«Это очень дорогое удовольствие», — подчеркнул он.

По словам эксперта, если злополучный полк снова допустит эту ошибку, то по нему будет нанесен удар со стороны российских вооруженных сил, а если ВСУ начнут целенаправленно обстреливать белорусские войсковые части, тогда в бой будет вступать Белоруссия.

ПВО вооруженных формирований Украины перед Новым годом просто бьет антирекорды по попаданиям «не в ту степь». На днях зенитная ракета С-300 в Ивано-Франковске угодила прямиком в дом, а чуть позже фрагменты аналогичного изделия обнаружили на территории сопредельной Белоруссии.

Самое примечательное в этой истории то, что ракету, поразившую жилое строение в Ивано-Франковске, скорее всего отстрелил тот же горе-расчет, что 15 ноября подбил трактор в польском Пшеводуве, убив при этом двух ни в чем не повинных фермеров. Об этом 29 декабря сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин, пишет «Московский комсомолец».

Сегодня Российская Армия произвела очередную ракетную атаку по инфраструктурным объектам на всей территории Незалежной. Целями в этот раз были не только объекты энергетики, но и районы развертывания украинских ЗРК. Для их выявления в авангарде российских ракет шли ложные цели, а затем уже наносилось поражение по выявленным средствам ПВО.

В Telegram, кроме редких снимков паданий российских ракет в инфраструктурные объекты, сегодня обнародованы фотографии ступени зенитной ракеты в окне какой то сельской хаты. Киев, как обычно, поспешил во всем обвинить Россию.

Военный эксперт Владислав Шурыгин сразу опознал на снимке из Ивано-Франковской области ракету от комплекса С-300 и выдвинул любопытное предположение: «Российская ракета поразила чей-то дом в Ивано-Франковске». В информации прекрасно всё! А особенно то, что ракета на фотографии абсолютно такая же, что поразила 15 ноября польский Пшеводув».

По мнению эксперта, ракету, попавшую в жилой дом, мог отстрелять 540-й зенитный ракетный полк имени Ивана Выговского ВСУ.

«Вполне возможно, что ракету выпустил все тот же 540-й зенитный ракетный полк, дислоцирующийся в Каменке-Бугской Львовской области, чьи дивизионы находятся в Луцке и под Львовом. Ну а что? Повторенье – мать ученья!», – сыронизировал эксперт.

Белоруссии должно «хватить мудрости» избежать эскалации конфликта и ограничиться предупреждением по факту падения на ее территорию ракеты со стороны Украины, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру»

«Если смотреть в целом на украинскую политику в отношении Белоруссии, думаю, что это неслучайно и провокационно. Ранее были случаи пересечение границы украинскими вертолетами, дронами. В этот раз целью было втягивание Белоруссии в конфликт, чтобы выставить Минск как еще одну "жертву"», — считает эксперт.

По мнению Оленченко, Белоруссия, скорее всего, на данном этапе воздержится от жесткого ответа и предпримет попытку избежать эскалации.

«Я думаю, что Белоруссии хватит мудрости найти дипломатические ответы и еще раз указать на недопустимость подобных действий, сделать [Киеву] предупреждение о том, что они несут ответственность за дестабилизацию обстановки в региона», — добавил политолог.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской совместной группировки войск идет по плану. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Вольфович, сейчас группировка достаточна и адекватна складывающейся обстановке, а решения о ее наращивании будут приниматься в зависимости от динамики ситуации.