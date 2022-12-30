В Краматорске демонтировали памятник Пушкину

В городе Краматорск Донецкой народной республики демонтировали бюст русского поэта и прозаика Александра Пушкина. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, на фотографии теперь виден только постамент, а сам бюст отсутствует. Ранее советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил, что в Одессе вместо снесенного памятника российской императрице Екатерине II установили флаг Украины. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал "комичной и трагичной" войну киевского режима с памятниками. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что демонтированные в последние годы памятники в украинских городах, связанные с российскими выдающимися деятелями, вновь займут свое место.