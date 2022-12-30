Обзор иноСМИ: крупейшая в мире точка пандемии и резонансные открытия ученых

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«Санкции против России усиливают споры в ЕС»

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В середине декабря ЕС принял девятый пакет санкций против России, в него вошли новые ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, также был дополнен перечень индивидуальных санкций. Хотя лидеры ЕС и смогли договориться о новом раунде санкций, переговорный процесс был очень интенсивным, и единство внутри ЕС по санкциям против РФ пошатнулось, отмечает «Жэньминь жибао».

Сунь Яньхун, исследователь Европейского института Китайской академии социальных наук, отметил, что в девятом пакете ЕС оградил от санкций поставки российских продуктов питания в ответ на просьбы Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Португалии и других стран. Это показывает, что ЕС способен корректировать и ослаблять санкции против РФ, исходя из практических соображений, отметил Сунь. Польша, которая соседствует с Россией, и страны Балтии призывали к ужесточению санкций, но Германия и другие крупные страны ЕС проявляют все больше нерешимости, отметил эксперт. Единство ЕС в отношении санкций против России начало давать сбои из-зай опасений по поводу их влияния на экономику Европы, заключил он.

«2023 год может принести звездные войны»

Последние несколько лет были отмечены торговыми войнами и вооруженными конфликтами. Новый 2023 год может принести с собой звездные войны, поскольку космос - «последний экономический рубеж» - становится центром глобальной гонки за господство как государственных, так и частных субъектов, пишет в своей статье для Financial Times Рана Форухар.

SpaceX Илона Маска - самый известный частный космический игрок - запустила тысячи спутников для общественного и частного использования. Сервис Маска Starlink поддерживает работу украинского интернета и становится потенциальной мишенью для российских военных. Форухар отметила, что новая космическая гонка может оказаться куда более опасной из-за масштабов и потенциального ущерба. Главный фактор риска - космический мусор, включающий вышедшие из строя спутники и обломки космических аппаратов. Ситуацию на орбите регулирует Договор о космосе времен холодной войны, в котором почти не идет речи о современных космических технологиях. Он запрещает запуск в космос ядерного и любого другого оружия массового уничтожения, но не защищает от конфликтов и катастроф.

Экс-президент Польши предупредил о Третьей мировой

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что миру угрожает Третья мировая война. В беседе с Polsat News он отметил, что к этой грани мир подводит украинский кризис и «крах старых порядков».

С одной стороны в мире есть «действительно единый Запад» во главе с президентом Джо Байденом, с другой стороны Россия и Китай, «который смотрит на Тайвань». Пекин придерживается выжидательной стратегии и наблюдает за развитием украинского кризиса, подчеркнул Квасьневский. «Если добавить еще какие-либо беспорядки, к примеру, на сербской границе, то критическая масса может быть легко превышена», - отметил он.

Как новые открытия ученых пролили свет на историю

Среди открытий, сделанных в 2022 году, наиболее примечательными оказались окаменелость «ныряющего» динозавра, обнаруженная в Монголии, останки одного из древнейших людей из Испании и самая древняя известная окаменелость хищника, найденная в Англии. Как отмечает Anadolu, эти открытия пролили свет на мировую историю.

У найденного в Монголии динозавра оказалось «аэродинамическое туловище», подобное телу современных ныряющих птиц - таких как пингвины. Это первая известная окаменелость нелетающего двуногого плотоядного вида динозавров. Древняя окаменелость человека, возраст которой оценивается в 1,4 миллиона лет, была найдена на месте археологических раскопок Атапуэрка недалеко от города Бургос на севере Испании. Эксперты утверждают, что останки являются древнейшей окаменелостью человека, когда-либо обнаруженной на европейском континенте. В одной из экспедиций по Англии палеонтологи нашли останки хищника длиной более десяти метров, который жил около 125 миллионов лет назад. Речь идет о двуногом хищном спинозавриде с крокодилоподобной мордой.

The Economist предупредил о смерти 1,5 миллиона китайцев

За последние пару месяцев Китай превратился из страны с невероятно низким количеством случаев коронавируса в, возможно, крупнейшую в мире горячую точку пандемии, пишет The Economist. Журнал подсчитал, что в худшем случае в ближайшие месяцы от коронавируса умрет полтора миллиона китайцев.