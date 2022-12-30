Берлускони предлагал отправить Путина миротворцем

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 20 лет назад предлагал отправить президента России Владимира Путина в качестве «миротворца» для разрешения конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом пишет газета Times.

Газета ссылается на рассекреченные материалы, опубликованные британским Национальным архивом. Как отмечается, в то время, когда кризис между Индией и Пакистаном грозил перерасти в войну, на обеде мировых лидеров в рамках Совета Россия-НАТО в мае 2002 года Берлускони выступил с предложением отправить туда Путина в качестве миротворца.

Он также предложил, чтобы вместе с российским лидером туда отправились и другие лидеры НАТО. Однако эту идею отвергла экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Она назвала замысел Берлускони «ужасной идеей», которая могла бы якобы осложнить разрешение кризиса.