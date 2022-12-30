Берлускони предлагал отправить Путина миротворцем

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 20 лет назад предлагал отправить президента России Владимира Путина в качестве «миротворца» для разрешения конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом пишет газета Times.
Газета ссылается на рассекреченные материалы, опубликованные британским Национальным архивом. Как отмечается, в то время, когда кризис между Индией и Пакистаном грозил перерасти в войну, на обеде мировых лидеров в рамках Совета Россия-НАТО в мае 2002 года Берлускони выступил с предложением отправить туда Путина в качестве миротворца.
Он также предложил, чтобы вместе с российским лидером туда отправились и другие лидеры НАТО. Однако эту идею отвергла экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Она назвала замысел Берлускони «ужасной идеей», которая могла бы якобы осложнить разрешение кризиса.
Ранее лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони рассказал, что уже долгое время не общался с президентом России Владимиром Путиным и не получил от него поздравления на Рождество. В июне он с сожалением отмечал, что дважды звонил президенту России, но не получил ответа.