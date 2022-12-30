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29 минут назад

Армения обратилась в суд ООН по Лачинскому коридору

Елена Прошина

Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Об этом пишет ТАСС.

Армения обратилась в суд ООН по Лачинскому коридору
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Азербайджан организовал блокаду единственной дороги, связывающей 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром. <…> Нет никаких указаний на то, что данная блокада будет снята в ближайшее время», - отмечается в документах.

Таким образом Армения просит принять обеспечительные меры путем возложения на Азербайджан обязательств по снятию блокады и «обеспечению свободного передвижения всех людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях».

Напомним, 12 декабря азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В Армении расценили это как провокацию со стороны Азербайджана, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике. Из-за блокировки, по словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, в Нагорном Карабахе началась нехватка продовольствия.

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