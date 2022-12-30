Армения обратилась в суд ООН по Лачинскому коридору

Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Об этом пишет ТАСС.

«Азербайджан организовал блокаду единственной дороги, связывающей 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром. <…> Нет никаких указаний на то, что данная блокада будет снята в ближайшее время», - отмечается в документах.

Таким образом Армения просит принять обеспечительные меры путем возложения на Азербайджан обязательств по снятию блокады и «обеспечению свободного передвижения всех людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях».