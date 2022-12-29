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41 минуту назад

Санду призвала готовить экономику Молдавии к новому кризису

ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду считает необходимым развивать экономику, что позволит не так болезненно преодолеть кризис, связанный с ростом цен на энергоносители, продукты питания и другие товары.

Санду призвала готовить экономику Молдавии к новому кризису
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, цены в Молдавии выросли главным образом из-за конфликта на Украине.

"Мы не можем снизить цены на энергоресурсы, потому что мы их не производим, а покупаем на рынке. Правительство не может остановить рост цен, оно может лишь повысить доходы населения", - пояснила Санду, отметив, что в 2023 году кризис в экономике страны может повториться.

"Мы должны развивать экономику, чтобы в следующий раз было не так болезненно", - заключила она.

Молдавия закрыла границу с Украиной

В Молдавии летом начались массовые протесты с требованием отставки Санду и сформированного правящей Партией действия и солидарности правительства Натальи Гаврилицы. Их участники возложили на них ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо; был поставлен рекорд по уровню инфляции, которая впервые после 1990-х достигла 34% в годовом выражении. Власти также обвиняют в давлении на оппозицию, лидеров которой арестовывают. Протестующие также выражают недовольство милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине.

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