Санду призвала готовить экономику Молдавии к новому кризису

"Мы не можем снизить цены на энергоресурсы, потому что мы их не производим, а покупаем на рынке. Правительство не может остановить рост цен, оно может лишь повысить доходы населения", - пояснила Санду, отметив, что в 2023 году кризис в экономике страны может повториться.

В Молдавии летом начались массовые протесты с требованием отставки Санду и сформированного правящей Партией действия и солидарности правительства Натальи Гаврилицы. Их участники возложили на них ответственность за экономический кризис, в ходе которого в несколько раз выросли цены на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, бензин и дизельное топливо; был поставлен рекорд по уровню инфляции, которая впервые после 1990-х достигла 34% в годовом выражении. Власти также обвиняют в давлении на оппозицию, лидеров которой арестовывают. Протестующие также выражают недовольство милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации на Украине.