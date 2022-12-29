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37 минут назад

В МИД Белоруссии прокомментировали инцидент с украинской ракетой

Елена Прошина

На данный момент идет разбирательство инцидента с падением украинской ракеты на территории Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз, передает «РИА Новости».

В МИД Белоруссии прокомментировали инцидент с украинской ракетой
Фото: МИДМИД

Один из журналистов спросил у него, является ли данный инцидент провокацией или случайностью. Глаз не стал отвечать на этот вопрос, сказав, что в настоящее время идет разбирательство по факту произошедшего.

«Точной информации на сегодняшний день нет. Работает следственная группа», — добавил он.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии отметил, что прежде, чем делать выводы стоит дождаться результатов этой работы.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом с падением ракеты на территории республики в МИД страны был вызван посол Украины Игорь Кизим. Ему выразили решительный протест и потребовали «провести тщательное расследование всех обстоятельств пуска ракеты и привлекли к ответственности виновных».

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Инцидент с ракетой произошел сегодня, 29 декабря. ПВО Белоруссии сбили украинскую зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки упали в Брестской области.

В мире,Анатолий Глаз,Игорь Кизим,
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