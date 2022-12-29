В МИД Белоруссии прокомментировали инцидент с украинской ракетой

На данный момент идет разбирательство инцидента с падением украинской ракеты на территории Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз, передает «РИА Новости».
Один из журналистов спросил у него, является ли данный инцидент провокацией или случайностью. Глаз не стал отвечать на этот вопрос, сказав, что в настоящее время идет разбирательство по факту произошедшего.
«Точной информации на сегодняшний день нет. Работает следственная группа», — добавил он.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии отметил, что прежде, чем делать выводы стоит дождаться результатов этой работы.
Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом с падением ракеты на территории республики в МИД страны был вызван посол Украины Игорь Кизим. Ему выразили решительный протест и потребовали «провести тщательное расследование всех обстоятельств пуска ракеты и привлекли к ответственности виновных».
Инцидент с ракетой произошел сегодня, 29 декабря. ПВО Белоруссии сбили украинскую зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки упали в Брестской области.