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33 минуты назад

МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу после инцидента с ракетой

Lenta.ru

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима после инцидента с падением ракеты возле города Иваново в Брестской области. Ему выразили решительный протест. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА.

МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу
Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»Telegram-канал «Белорусский силовик»

О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные. Президент страны Александр Лукашенко проинформирован о случившемся.

Минобороны Белоруссии заявило, что упавшая в Брестской области украинская ракета была сбита системой ПВО страны. Ее обломки нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

В мире,Анатолий Глаз,Игорь Кизим,Александр Лукашенко,
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