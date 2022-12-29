МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима после инцидента с падением ракеты возле города Иваново в Брестской области. Ему выразили решительный протест. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА.

Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик» Telegram-канал «Белорусский силовик»

О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные. Президент страны Александр Лукашенко проинформирован о случившемся.