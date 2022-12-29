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1 час назад

Власти Нидерландов попросили всех граждан РФ, сбежавших от мобилизации, уехать из страны

Газета.Ru

Россияне, приехавшие в Нидерланды, убегая от мобилизации, должны уехать из страны. Об этом заявил госсекретарь Министерства юстиции и безопасности Эрик ван дер Бург, сообщает издание NL Times.

Страна ЕС призвала уехать сбежавших от мобилизации россиян
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что мобилизация в России официально закончилась, поэтому сбежавшим от нее гражданам больше нечего опасаться. Из-за этого их прошения о предоставлении статуса беженца будут отклонятся.

Кроме того, по его словам, Нидерланды на полгода приостановили принятие решений по заявлениям на убежище, уже поданным уехавшими от мобилизации россиянами.

При этом госсекретарь Министерства юстиции и безопасности уточнил, что новые правила не касаются дезертиров из вооруженных сил РФ.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что покинувших Россию критиков власти нужно лишить доходов в стране и не пускать назад «до конца их дней», даже если против них нет уголовных или административных дел.

Депутат Госдумы Николай Брыкин предложил объявить иноагентами россиян, покинувших РФ после начала специальной военной операции на Украине.

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