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56 минут назад

Лукашенко предложил ввести одну новогоднюю традицию

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить в республике новую новогоднюю традицию. По его словам, предприниматели, депутаты должны посещать детей, которые воспитываются без родителей, а также одиноких пожилых людей. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко предложил ввести одну новогоднюю традицию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на благотворительном празднике в Минске, он отметил, что традиция, которая зародилась в Белоруссии называется «Наши дети».

«И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям - в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа - и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками… Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать», - сказал Лукашенко

По словам президента, любая страна всегда сильна своими традициями. И у Белоруссии много исконных традиций, подчеркнул Лукашенко.

В мире,Александр Лукашенко,
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