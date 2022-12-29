Задержанный в Куршавеле украинский олигарх Жеваго заключен под стражу

Украинский олигарх Константин Жеваго, задержанный ранее во французском Куршевеле, заключен под стражу в ожидании слушания дела о его экстрадиции на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

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Как уточнил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Шамбери, Жеваго был задержан вечером во вторник, 27 декабря, в Куршевеле. 28 декабря олигарх предстал перед апелляционным судом Шамбери по делу об экстрадиции, инициированном украинскими судебными органами.

«Он был помещен в экстрадиционную тюрьму, где будет находиться в заключении до окончания процедуры», - сообщили в прокуратуре.

5 января следственная палата рассмотрит обоснованность требования об экстрадиции.

Ранее советник по коммуникациям государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян заявила о задержании по запросу Киева во французском Куршевеле украинского олигарха Константина Жеваго. Она отметила, что он является фигурантом нескольких уголовных дел.