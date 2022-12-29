Молдавия закрыла границу с Украиной

Молдавия закрыла один из участков границы с Украиной. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пограничная полиция Молдавии.

«Пограничная полиция информирует о приостановке работы всех пунктов пропуска на молдавско-украинском участке на севере страны по соображениям безопасности. Компетентные органы Украины не допускают пересечение государственной границы в связи с риском воздушного нападения Российской Федерации на Украину», — говорится в сообщении ведомства.

Водителям рекомендовано выбрать другие пропускные пункты поблизости или вовсе отложить поездки на Украину.

Напомним, утром 29 декабря в ряде украинских городов прогремели взрывы. В частности, о взрывах сообщалось во Львове, Николаеве, Киеве, Харькове, а также в Житомирской области.