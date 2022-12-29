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22 минуты назад

Пашинян обратился с призывом  к России по Карабаху

Никита Бородкин

Армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение в Совете безопасности ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян обратился с призывом к России по Карабаху
Фото: ТАССТАСС

Как отметил Пашинян, блокирование участка, который связывает Нагорный Карабах с остальной страной, нарушает шестой пункт трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и РФ. Обязательства по нему возложены на две стороны — Баку и Москву.

«В этих условиях с четким разъяснением ситуации должны выступить российский миротворческий контингент в Карабахе и РФ, которые взяли конкретные обязательства в сфере безопасности перед народом Нагорного Карабаха», — заявил премьер.

Пашинян добавил, что и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают выступления российской стороны с оценкой ситуации и планом восстановления транспортного движения. Если же Россия не может обеспечить безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то ей стоит инициировать в Совбезе ООН рассмотрение вопроса о наделении российского контингента мандатом СБ ООН или о направлении в регион международных миротворцев.

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Напомним, что движение транспорта по Лачинскому коридору прекратилось 12 декабря. Горную дорогу Степанакерт — Горис перекрыли люди, называющие себя азербайджанскими экоактивистами. Они заявили о незаконной добыче полезных ископаемых в районе. Через несколько дней активисты начали пропускать в Нагорный Карабах гуманитарную помощь.

Командование российских миротворцев ведет переговоры с представителями Азербайджана для разблокировки коридора для гражданского транспорта. Разблокировать коридор также призвал Госдепартамент США.

В мире,Никол Пашинян,Совбез ООН,Госдеп США,
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