Латвия приняла решение по визам сотрудников «Дождя»*

Латвийское управление по делам гражданства и миграции решило не отменять рабочие визы для сотрудников телеканала «Дождь»* после того, как он лишился лицензии. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Delfi.

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У сотрудников были проверены визы, которые позволяют трудоустроиться и действуют один год. Управление пришло к выводам, что представители канала могут продолжить работу в Латвии, так как законных оснований для отмены виз нет.

Напомним, в начале декабря Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождя»*. По мнению совета, канал допускал нарушения, в том числе необеспечение звуковой дорожки на национальном языке, изображение Крыма на карте как части территории России и прочие.

После этого руководитель телеканала Наталья Синдеева** заявила, что «Дождь»* будет получать лицензию в другой стране. Пока редакция создает контент для соцсетей и цифровых каналов.