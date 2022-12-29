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1 час назад

Латвия приняла решение по визам сотрудников «Дождя»*

Елена Прошина

Латвийское управление по делам гражданства и миграции решило не отменять рабочие визы для сотрудников телеканала «Дождь»* после того, как он лишился лицензии. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Delfi.

Латвия приняла решение по визам сотрудников «Дождя»*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У сотрудников были проверены визы, которые позволяют трудоустроиться и действуют один год. Управление пришло к выводам, что представители канала могут продолжить работу в Латвии, так как законных оснований для отмены виз нет.

Напомним, в начале декабря Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождя»*. По мнению совета, канал допускал нарушения, в том числе необеспечение звуковой дорожки на национальном языке, изображение Крыма на карте как части территории России и прочие.

После этого руководитель телеканала Наталья Синдеева** заявила, что «Дождь»* будет получать лицензию в другой стране. Пока редакция создает контент для соцсетей и цифровых каналов.

*Признан Минюстом России СМИ-иноагентом.

**Признана Минюстом России физлицом-иноагентом.

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