Шпионы европейских стран из состава НАТО пытаются устроить саботаж в России по плану центрального разведывательного управления США. Такое заявление сделал американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте, передает РИА Новости.
Он пишет, что получил эту информацию от двух бывших американских военных чиновников и трех экс-сотрудников разведки. По их словам, эта компания разрабатывалась годами и вызвала ряд необъяснимых взрывов и происшествий в России.
Мерфи рассказал, что разведчики не участвуют в саботаже напрямую, а лишь контролируют и координируют операции в этом направлении. При этом сотрудники разведывательных служб внимательно следят за тем, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно они «возьмут на себя все риски».
Представитель ЦРУ Тэмми Торп назвал ложными все обвинения в сторону США о причастности к пожарам и взрывам на территории РФ. Мерфи напомнил о его словах, а затем обратил внимание на раздел 50 Кодекса США. Как сказано в документе, ЦРУ и прочие правительственные службы в праве отрицать свою причастность к проведению специальных операций для обеспечения национальной безопасности.
Журналист считает, что чем дольше будут длиться боевые действия на Украине, тем дальше готова будет зайти диверсионная кампания западных государств.