Шпионы европейских стран из состава НАТО пытаются устроить саботаж в России по плану центрального разведывательного управления США. Такое заявление сделал американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте, передает РИА Новости.

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Он пишет, что получил эту информацию от двух бывших американских военных чиновников и трех экс-сотрудников разведки. По их словам, эта компания разрабатывалась годами и вызвала ряд необъяснимых взрывов и происшествий в России.

Мерфи рассказал, что разведчики не участвуют в саботаже напрямую, а лишь контролируют и координируют операции в этом направлении. При этом сотрудники разведывательных служб внимательно следят за тем, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно они «возьмут на себя все риски».

Представитель ЦРУ Тэмми Торп назвал ложными все обвинения в сторону США о причастности к пожарам и взрывам на территории РФ. Мерфи напомнил о его словах, а затем обратил внимание на раздел 50 Кодекса США. Как сказано в документе, ЦРУ и прочие правительственные службы в праве отрицать свою причастность к проведению специальных операций для обеспечения национальной безопасности.