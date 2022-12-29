В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
5 минут назад

В США рассказали о попытках Запада подорвать Россию изнутри

Елена Прошина

Шпионы европейских стран из состава НАТО пытаются устроить саботаж в России по плану центрального разведывательного управления США. Такое заявление сделал американский журналист Джек Мерфи на своем официальном сайте, передает РИА Новости.

В США рассказали о попытках Запада подорвать Россию изнутри
Фото: кадр из видеокадр из видео

Он пишет, что получил эту информацию от двух бывших американских военных чиновников и трех экс-сотрудников разведки. По их словам, эта компания разрабатывалась годами и вызвала ряд необъяснимых взрывов и происшествий в России.

Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией

Мерфи рассказал, что разведчики не участвуют в саботаже напрямую, а лишь контролируют и координируют операции в этом направлении. При этом сотрудники разведывательных служб внимательно следят за тем, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно они «возьмут на себя все риски».

Представитель ЦРУ Тэмми Торп назвал ложными все обвинения в сторону США о причастности к пожарам и взрывам на территории РФ. Мерфи напомнил о его словах, а затем обратил внимание на раздел 50 Кодекса США. Как сказано в документе, ЦРУ и прочие правительственные службы в праве отрицать свою причастность к проведению специальных операций для обеспечения национальной безопасности.

Журналист считает, что чем дольше будут длиться боевые действия на Украине, тем дальше готова будет зайти диверсионная кампания западных государств.

В мире,Джек Мерфи,ЦРУ,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители