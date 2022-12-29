Памятник Суворову снесли в Одессе

Памятник русскому полководцу Александру Суворову был снесен в Одессе. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила местная газета «Думская».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря, — сказано на портале издания.

Уточняется, что монумент переместят на хранение в Одесский национальный художественный музей, передает РИА Новости.

28 декабря в Одессе рабочие начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, на территории, где расположен монумент, проводятся работы, людей туда не подпускают.