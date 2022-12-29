Трамп выдвинул обвинения ФБР

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в замалчивании неудобной информации о сыне действующего главы государства Джо Байдена Хантера незадолго до выборов 2020 года.

«Только что стало известно, что управление ФБР, которое «расследует» дело Хантера Байдена, отправило множество запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность всех плохих сведений незадолго до выборов 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Трампа в соцсетях.

В октябре Трамп выразил уверенность , что США «катятся в ад» из-за двойных стандартов в правосудии.

Он отметил, что его постоянно преследуют из-за «ерунды», в то время как сын действующего президента США Хантер Байден не привлекается к ответственности.