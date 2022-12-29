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20 минут назад

Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобной информации о сыне Байдена перед выборами

RT на русскомиещё 4

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в замалчивании неудобной информации о сыне действующего главы государства Джо Байдена Хантера незадолго до выборов 2020 года.

Трамп выдвинул обвинения ФБР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Только что стало известно, что управление ФБР, которое «расследует» дело Хантера Байдена, отправило множество запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность всех плохих сведений незадолго до выборов 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Трампа в соцсетях.

Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским

Трамп назвал данную ситуацию «возмутительным позором».

В октябре Трамп выразил уверенность, что США «катятся в ад» из-за двойных стандартов в правосудии.

Он отметил, что его постоянно преследуют из-за «ерунды», в то время как сын действующего президента США Хантер Байден не привлекается к ответственности.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ФБР,
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