США введут тестирование на COVID-19 для прибывших из Китая

Американские власти с 5 января введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей администрации США.

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Они отметили, что требование будет распространяться на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из китайских аэропортов они должны будут продемонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за двое суток до вылета.