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29 минут назад

США сохранили введенные в 1998 году санкции против России

Газета.Ruиещё 1

Соединенные Штаты сохранили действующие санкции против России, введенные на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, поступившие в электронную базу Федерального реестра — сборника официальных документов американского правительства.

США сохранили введенные в 1998 году санкции против России
Фото: 

В публикации отмечается, что 30 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение о внесении Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы, Мьянмы, Никарагуа, Пакистана, РФ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркмении и Эритерии в список государств, которые вызывают особую обеспокоенность в рамках Закона о международной религиозной свободе.

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Агентство подчеркивает, что по положениям американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года, внешнеполитическое ведомство США составляет ежегодный доклад о свободе религии в мире.

Ранее власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти членов совета директоров Российских железных дорог (РЖД), включая вице-премьеров РФ Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Энтони Блинкен,Дмитрий Чернышенко,Андрей Белоусов,Владимир Путин,РЖД,Госдеп США,ЕС,
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