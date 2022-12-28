Лавров объяснил свои слова об угрозе США для Путина

«Я хотел сознательно гипертрофировать эту анонимную утечку, потому что этот источник сказал (может это была и она, сейчас надо политкорректно говорить он или она или оно), что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности. Как-то так. Там не было ничего лично про Путина. Но все было понятно», — подчеркнул министр.