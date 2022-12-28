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25 минут назад

Лавров объяснил свои слова об угрозе США для Путина

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Глава МИД России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале. прокомментировал свое заявление, что слова «неназванных официальных лиц» США об «обезглавливающем ударе» по Кремлю служат угрозой физического устранения президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров объяснил свои слова об угрозе США для Путина
Фото: ТАССТАСС

Лавров объяснил свои слова об угрозе Пентагона для Путина желанием привлечь внимание к «анонимной утечке», прозвучавшей агрессивно на фоне позиции властей Киева. По его мнению, заявление украинского руководства обладают сходством с риторикой Вашингтона.

«Я хотел сознательно гипертрофировать эту анонимную утечку, потому что этот источник сказал (может это была и она, сейчас надо политкорректно говорить он или она или оно), что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности. Как-то так. Там не было ничего лично про Путина. Но все было понятно», — подчеркнул министр.

Дипломат добавил, что угроза прозвучала, поэтому «Кремль не должен себя чувствовать в безопасности».

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Ранее Лавров ответил на статью журнала Newsweek, авторы которой заявили, что США изучают варианты ответа в случае применения Россией ядерного оружия. Среди них, по данным анонимным источников, есть сценарий «обезглавливающего удара» по Кремлю.

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