В США объяснили невозможность переговоров по Украине в ближайшее время

Требования российской и украинской сторон даже о начале переговоров являются категорически неприемлемы для России и Украины. Это приводит официальных лиц США и европейских стран к выводу о том, что дипломатические переговоры между Москвой и Киевом в ближайшее время являются маловероятными. Об этом пишет издание New York Times.

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В публикации отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона будет вести переговоры с российской только в случае, если РФ предстанет перед трибуналом по военным преступлениям. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Киеву нужно принять требования Москвы, в том числе отказаться от четырех регионов.

Журналисты также напоминают, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в что "не может быть мирного плана для Украины, пока она не учитывает сегодняшние реалии по поводу российской территории".

При этом издание обращает внимание на то, что к существующим требованиям Киев добавил новые - трибунал над военными преступниками.

Профессор истории России в Ньюкаслском университете в Великобритании Стелла Гарвас считает, что это является показателем того, что "до мирных переговоров могут пройти месяцы и месяцы".

New York Times пишет, что и Россия, и Украина уверены, что "смогут отвоевать больше". Газета отмечает, что Россия "копит силы и наносит ракетные удары", а также, что "Россия использует свое преимущество, готовя дополнительные войска".