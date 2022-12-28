В США объяснили невозможность переговоров по Украине в ближайшее время

Требования российской и украинской сторон даже о начале переговоров являются категорически неприемлемы для России и Украины. Это приводит официальных лиц США и европейских стран к выводу о том, что дипломатические переговоры между Москвой и Киевом в ближайшее время являются маловероятными. Об этом пишет издание New York Times.
В публикации отмечается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона будет вести переговоры с российской только в случае, если РФ предстанет перед трибуналом по военным преступлениям. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Киеву нужно принять требования Москвы, в том числе отказаться от четырех регионов.
Журналисты также напоминают, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в что "не может быть мирного плана для Украины, пока она не учитывает сегодняшние реалии по поводу российской территории".
При этом издание обращает внимание на то, что к существующим требованиям Киев добавил новые - трибунал над военными преступниками.
Профессор истории России в Ньюкаслском университете в Великобритании Стелла Гарвас считает, что это является показателем того, что "до мирных переговоров могут пройти месяцы и месяцы".
New York Times пишет, что и Россия, и Украина уверены, что "смогут отвоевать больше". Газета отмечает, что Россия "копит силы и наносит ракетные удары", а также, что "Россия использует свое преимущество, готовя дополнительные войска".
Ранее заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Назарук заявил, что Минск готов предоставить площадку, чтобы на ней встретились участники переговоров по ситуации вокруг Украины.