В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
25 минут назад

Зеленский заявил, что Украина помогла Западу «найти себя»

Газета.Ru

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде сообщил, что Украина помогла Западу «снова найти себя». Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский подвел итог сотрудничества Украины с Западом
Фото: Evelyn Hockstein/ReutersEvelyn Hockstein/Reuters

«Мы [Украина] помогли Западу найти себя снова», — указал он.

По мнению Зеленского, на Западе уже никто не боится России.

В публикации сказано, что на заседании Рады были затронуты темы гарантий безопасности для страны, необходимость реформирования международных организаций, занимающихся вопросами мира, а также восстановление Украины.

"Потребую большего": Столтенберг о военной помощи Украине

Зеленский по окончании боевых действий намерен завершить цифровизацию государственных услуг и вывести республику в лидеры в сфере зеленой энергетики. Кроме того, он рассчитывает вернуть на Украину всех граждан, ранее покинувших ее.

Ранее военный эксперт, доктор политических наук, профессор Анатолий Панов предрек свержение президента Украины простыми гражданами. Он отметил, что в стране есть силы, готовые принудительно снять главу государства с занимаемого поста. При этом, по его словам, Запад будет всеми силами стараться удержать Зеленского «на своей цепи».

В мире,Анатолий Панов,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
52
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители