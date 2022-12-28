Зеленский подвел итог сотрудничества Украины с Западом

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде сообщил, что Украина помогла Западу «снова найти себя». Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Мы [Украина] помогли Западу найти себя снова», — указал он.
По мнению Зеленского, на Западе уже никто не боится России.
В публикации сказано, что на заседании Рады были затронуты темы гарантий безопасности для страны, необходимость реформирования международных организаций, занимающихся вопросами мира, а также восстановление Украины.
Зеленский по окончании боевых действий намерен завершить цифровизацию государственных услуг и вывести республику в лидеры в сфере зеленой энергетики. Кроме того, он рассчитывает вернуть на Украину всех граждан, ранее покинувших ее.
Ранее военный эксперт, доктор политических наук, профессор Анатолий Панов предрек свержение президента Украины простыми гражданами. Он отметил, что в стране есть силы, готовые принудительно снять главу государства с занимаемого поста. При этом, по его словам, Запад будет всеми силами стараться удержать Зеленского «на своей цепи».