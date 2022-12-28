Зеленский подвел итог сотрудничества Украины с Западом

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде сообщил, что Украина помогла Западу «снова найти себя». Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Фото: Evelyn Hockstein/Reuters Evelyn Hockstein/Reuters

«Мы [Украина] помогли Западу найти себя снова», — указал он.

По мнению Зеленского, на Западе уже никто не боится России.

В публикации сказано, что на заседании Рады были затронуты темы гарантий безопасности для страны, необходимость реформирования международных организаций, занимающихся вопросами мира, а также восстановление Украины.

Зеленский по окончании боевых действий намерен завершить цифровизацию государственных услуг и вывести республику в лидеры в сфере зеленой энергетики. Кроме того, он рассчитывает вернуть на Украину всех граждан, ранее покинувших ее.