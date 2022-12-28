Рождественские украшения Белого дома Джилл Байден уступили по красоте тем, что делала Мелания Трамп

Рождественские украшения Белого дома, сделанные несколько лет назад Меланией Трамп, были лучше, чем те, которые в этом году установила первая леди США Джилл Байден. Об этом говорится в статье The Western Journal.

В колонке журналиста Майка Лэндри отмечается, что, хотя Джилл Байден всегда имела возможность знакомиться с украшениями Белого дома, ее украшения за последние два года, в том числе на тему "Мы люди" нынешнего Рождества, "не могут сравниться" с тем, что делала Мелания Трамп, когда она была первой леди.

По словам журналиста, у него нет опыта в оформлении и дизайне интерьеров, но он может "узнать красоту, когда ее видит". Мелания Трамп, считает Лэндри, всегда добавляла гламура и имела "безупречный вкус", украшая Белый дом на праздники. В 2017 году она выбрала полностью белую рождественскую тему - расставила большие ели, залитые белым цветом, в коридорах Белого дома.

В следующем году темой ее украшений стали "Сокровища Америки". Кроваво-красные елки были расставлены вдоль коридоров Белого дома. Впрочем, по мнению некоторых критиков, они выглядели как накидки из популярного сериала по роману-антиутопии Маргарет Этвуд.

В 2019-м Мелания Трамп выбрала более традиционные цвета - золотые, красные, белые для зеленых рождественских елок. Темой дизайна тогда стал "Дух Америки".