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16 минут назад

СМИ: Рождественские украшения Белого дома Джилл Байден уступили по красоте тем, что делала Мелания Трамп

Российская Газета

Рождественские украшения Белого дома, сделанные несколько лет назад Меланией Трамп, были лучше, чем те, которые в этом году установила первая леди США Джилл Байден. Об этом говорится в статье The Western Journal.

Рождественские украшения Белого дома Джилл Байден уступили по красоте тем, что делала Мелания Трамп
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В колонке журналиста Майка Лэндри отмечается, что, хотя Джилл Байден всегда имела возможность знакомиться с украшениями Белого дома, ее украшения за последние два года, в том числе на тему "Мы люди" нынешнего Рождества, "не могут сравниться" с тем, что делала Мелания Трамп, когда она была первой леди.

По словам журналиста, у него нет опыта в оформлении и дизайне интерьеров, но он может "узнать красоту, когда ее видит". Мелания Трамп, считает Лэндри, всегда добавляла гламура и имела "безупречный вкус", украшая Белый дом на праздники. В 2017 году она выбрала полностью белую рождественскую тему - расставила большие ели, залитые белым цветом, в коридорах Белого дома.

В следующем году темой ее украшений стали "Сокровища Америки". Кроваво-красные елки были расставлены вдоль коридоров Белого дома. Впрочем, по мнению некоторых критиков, они выглядели как накидки из популярного сериала по роману-антиутопии Маргарет Этвуд.

В 2019-м Мелания Трамп выбрала более традиционные цвета - золотые, красные, белые для зеленых рождественских елок. Темой дизайна тогда стал "Дух Америки".

Автор публикации приводит слова Трампа по этому поводу. По словам экс-президента, Мелания делала самые красивые рождественские украшения… "Я помню, как она поставила великолепные красные елки, а СМИ написали: "О, это ужасно". Я тогда сказал: "Дорогая, в следующий раз попробуй белое". Когда она делала великолепные белые елки, все тоже говорили: "О, это ужасно". Когда же мы поставили традиционные зеленые елки, все сказали: "Почему бы вам не сделать их белыми, как раньше?.." - вспомнил Трамп.

В мире,Джилл Байден,Маргарет Этвуд,
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