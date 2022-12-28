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1 час назад

Украинского миллиардера задержали на французском курорте

Lenta.ruиещё 1

Украинский миллиардер, бывший депутат парламента страны Константин Жеваго был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевеле. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, передает ТАСС.

Украинского миллиардера задержали на французском курорте
Фото: ТАССТАСС

«По запросу Государственного бюро расследований французские стражи порядка задержали экс-депутата Рады, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что на сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста миллиардера в суде города Шамбери.

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В данный момент идет подготовка необходимого пакета документов для экстрадиции Жеваго из Франции на Украину, добавили в ГБР. Бюро отметило, что прошения о заключении под стражу экс-депутата разослали в 38 государств. Согласно заявлению, украинская сторона продолжала взаимодействие с правоохранителями различных стран в течение нескольких месяцев. На имущество подозреваемого Жеваго наложен арест, уточнило ведомство.

В мире,Происшествия,Константин Жеваго,
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