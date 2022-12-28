Украинского миллиардера задержали на французском курорте

Украинский миллиардер, бывший депутат парламента страны Константин Жеваго был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевеле. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины , передает ТАСС .

В ведомстве уточнили, что на сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста миллиардера в суде города Шамбери .

В данный момент идет подготовка необходимого пакета документов для экстрадиции Жеваго из Франции на Украину, добавили в ГБР. Бюро отметило, что прошения о заключении под стражу экс-депутата разослали в 38 государств. Согласно заявлению, украинская сторона продолжала взаимодействие с правоохранителями различных стран в течение нескольких месяцев. На имущество подозреваемого Жеваго наложен арест, уточнило ведомство.