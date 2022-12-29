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4 минуты назад

От принудительной мобилизации из Польши сбежали 70 тысяч мужчин

Вечерняя Москваиещё 5

В начале декабря Министерство обороны Польши сообщило, что на действительную военную службу в 2023 году могут быть призваны 250 тысяч солдат запаса, которые не старше 55 лет и не выполняют каких-либо важных функций.

В Польше рассказали о бегстве мужчин из-за принудительной мобилизации
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Граждан Польши стали приглашать в военкоматы и вручать им уведомления о мобилизации резервистов. Во время учений их будут обучать управлять современной военной техникой и закрепят за определенной воинской частью.

Данное решение военного ведомства вызвало негативную реакцию среди поляков. Мужская часть населения страны начала саботировать выдачу повесток. Резервисты призывного возраста стали массово уезжать из республики.

За последние несколько недель Польшу покинули около 70 тысяч мужчин призывного возраста. Эксперты уверены, что это только начало массовой миграции, которая в марте 2023 года может достигнуть нескольких сотен тысяч граждан, сообщается в издании Dziennik-polityczny.

Киевский режим пытается втянуть США и их союзников по НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Смогут ли власти Украины развязать войну между нашей страной и Североатлантическим альянсом? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил военный эксперт Владимир Литовкин.

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