Обзор иноСМИ: почему Европа «почти на коленях», а США не готовы к войне

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«Наши страны почти на коленях»: французы об ответных санкциях России

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Россия с 1 февраля 2023 года запретит продажу своей нефти странам, которые будут соблюдать потолок цен в 60 долларов за баррель, установленный ЕС, G7 и Австралией. Читатели французской газеты Le Figaro решили, что западные страны «выстрелили себе в ногу».

Читатель под ником British Lord назвал потолок цен «ненужными санкциями»:

«Вы не вводите эмбарго против самих себя, но это именно то, что делает ЕС. Без газа, без нефти экономики наших стран почти поставлены на колени. В 2023 году начнется рецессия, а что потом?».

TIESSE DI HOYE назвал решение Москвы о запрете продажи нефти предсказуемым:

«Оно говорит о том, что у России есть другие заказчики на смену ЕС. Индия уже перепродает углеводороды, купленные по дружественным ценам, в ЕС по очень высокой цене». «Какой сюрприз... Я пошел в магазин, чтобы купить телевизор с большим экраном, и сказал продавцу, что я снизил его цену до ста евро... Странно, он отказался мне его продать!» - написал Arnaud5675.

«США рассчитывают на безнаказанные удары по России»

Американский военный аналитический центр RAND выпустил доклад, посвященный стратегии США в противостоянии с Россией. По мнению аналитиков, США не заинтересованы в прекращении украинского кризиса и хотят эскалации конфликта.

Главной задачей США в украинском кризисе в RAND назвали «наказание» и «сдерживание» России. В то же время Штаты не должны допустить применения ядерного оружия, подчеркнули аналитики. По мнению американских экспертов, США не стоит опасаться удара РФ по своей территории. Однако они рассмотрели сценарий небольшого военного конфликта Москвы с одним из союзников США по НАТО, в таком случае одной из ответных мер может стать «ограниченный ракетный удар» по российской территории. Другой сценарий допускает атаку России на американские военные базы в Европе. В качестве ответа на это в RAND предложили ударить по новым российским территориям. Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова отметила, что идея RAND наносить удары по России, говорят при этом, что «мы, мол, «не воюем», выглядит «исключительно как средство давления на Москву».

«США не готовы к войне с Китаем»

США пообещали развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе в 2023 году столько огневой мощи, что Китай «даже не подумает о вторжении на Тайвань». Однако многие американцы считают, что уже, возможно, слишком поздно, пишет Politico.

Пекин теперь обладает достаточно большим военно-морским флотом, подкрепленным авиацией и баллистическими ракетами, способными поражать авианосцы, чтобы бросить вызов господству США в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом поставки Тайваню американского оружия на миллиарды долларов задерживаются из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с пандемией и украинским кризисом. Член палаты представителей Майк Галлахер (республиканец от штата Висконсин) отметил, что США обязались изменить расстановку сил в Индо-Тихоокеанском регионе, но эти планы противоречат реальному положению дел.

«Почему Путин может рассчитывать на Африку»

Благодаря своим наемникам и растущим антиколониальным настроениям Москва получает преимущество на самом быстрорастущем континенте мира - в Африке, пишет Чарли Митчелл в своем материале для The Times. «Неубедительные» итоги голосования в Генассамблее ООН, целью которого было осуждение действий России на Украине, подтвердили точку зрения, которой давно придерживались эксперты: новая борьба за Африку идет полным ходом.

Двадцать две африканские страны ранее отказались осудить Россию за боевые действия и присоединение четырех новых регионов, отмечает Митчелл. Россия, возможно, теряет бывших партнеров, но может рассчитывать на большую поддержку в Африке, которая долгое время была игровой площадкой великих держав, подчеркнул автор.

Немцы раскритиковали депутата за требование танков для Киева

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия делает недостаточно для помощи Украине и призвала поставить Киеву немецкие танки, рассказал BR24. Многие читатели портала раскритиковали депутата за «разжигание».

Observer15 отметил, что в прошлом Германия была «прекрасным дипломатическим посредником во всевозможных мировых кризисах»: