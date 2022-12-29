От почитания до сноса: История памятника Екатерине II в Одессе

29 декабря 2022 года стало известно, что в Одессе снесли памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам (памятник основателям Одессы). Об этом сообщило местное интернет-издание "Думская". Также издание сообщило о сносе в Одессе памятника русскому полководцу Александру Суворову.

Фото: ТАСС ТАСС

Основание Одессы

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Одесса была основана в конце XVIII века на месте причерноморского турецкого поселения Хаджибей (Гаджибей). В 1764 году рядом с поселением турками была возведена крепость Ени-Дунья (Новый свет). В ходе войны с Османской империей 1787-1791 годов командующий русской армией граф Александр Суворов издал приказ о взятии крепости. 25 сентября (14 сентября по старому стилю) 1789 года Хаджибей был взят русским отрядом из состава отдельного корпуса армии графа Ивана Гудовича. Штурмом командовал Хосе де Рибас, испанский дворянин, перешедший на службу в русскую армию (в России стал известен как Иосиф, Осип Дерибас).

В 1793 году на месте Хаджибея под руководством Александра Суворова началась закладка новой русской крепости.

После заключения между Россией и Османской империей 9 января 1792 года (29 декабря 1791 года) Ясского мирного договора земли Хаджибейского лимана перешли во владение России. На черноморском побережье было решено создать русский военно-торговый порт. План построения порта и города, составленный инженером русской армии Францем де Волланом (Францем-Павлом Деволаном), Хосе де Рибас представил Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору князю Платону Зубову. 7 июня (27 мая) 1794 года императрица Екатерина II издала рескрипт, в котором повелела построить в Хаджибее военную гавань с купеческой пристанью и город. Эта дата считается днем основания Одессы (ныне - город в составе Украины). Руководство строительством было поручено Хосе де Рибасу "под надзиранием генерала графа Суворова-Рымникского". Под начальством Суворова была учреждена "канцелярия строений города и порта Гаджибейского", директором которой стал Франц де Воллан.

С 1795 года город стали называть Одессой, однако официального указа о переименовании Хаджибея не было.

История возведения памятника

В 1890 году на совместном заседании городской управы под руководством Григория Маразли и комиссии по вопросу о праздновании 100-летия Одессы было принято решение объявить конкурс на возведение памятника, посвященного основанию города. С этим предложением к городским властям обратился общественный деятель Константин Минчиаки.

Был объявлен конкурс, первую премию на котором получил проект "Одесский порт" архитектора Юрия Дмитренко. Он представлял собой памятник Екатерине II и ее сподвижникам - князю Григорию Потемкину, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану и Платону Зубову. В январе 1893 года император Александр III дал соизволение на возведение монумента. Местом его размещения был выбран Екатерининский сквер (впоследствии - площадь), где в конце 1790-х годов был заложен, но не построен храм во имя святой Екатерины Александрийской.

Закладка монумента состоялась в рамках празднования 100-летия Одессы 2 сентября (22 августа) 1894 года. Над памятником работали академик Императорской академии художеств скульптор Михаил Попов, а также скульптор Борис Эдуардс, старшина мраморного цеха одесской общей ремесленной управы Леопольд Менционе, инженер-архитектор А. А. Сикорский.

Открытие памятника основателям Одессы состоялось 19 (6) мая 1900 года и было приурочено к 100-летию со дня смерти Александра Суворова. Памятник был установлен на Екатерининской площади, имеющей форму треугольника.

Десятиметровый монумент представлял собой бронзовую фигуру Екатерины II, водруженную на гранитный постамент (круглая колонна на двухъярусном пьедестале). У ног императрицы лежало знамя поверженного неприятеля. В правой руке Екатерина держала рескрипт со словами: "Повелеваем быть порту и городу", а левой рукой указывала на место основания города. Вокруг пьедестала были расположены бронзовые скульптуры Григория Потемкина, Иосифа де Рибаса, Платона Зубова и Франца де Волана. Каменное основание всей композиции было выполнено с двумя полукруглыми всходами из ступеней, что напоминало портовую набережную.

Комплекс Екатерининской пощади стал одной из главных достопримечательностей Одессы.

После революции 1917 года

После Февральской революции 1917 года памятник был закрыт тканью. Рассматривался вопрос о его сносе, однако против выступил писатель Максим Горький, возглавлявший петроградскую художественную комиссию. В 1918 году во время австро-немецкой оккупации Одессы памятник был открыт заново.

После окончательного установления советской власти монумент в ходе первомайского субботника 1920 года был демонтирован. Пьедестал и основание остались на прежнем месте. Бронзовые фигуры сподвижников императрицы перенесли в Одесский краеведческий музей. Статуя самой Екатерины была почти полностью разрушена, сохранилась лишь голова скульптуры, которую также перенесли в хранилище музея.

В апреле 1920 года Екатерининскую площадь переименовали в честь Карла Маркса, а в 1921 году его бюст водрузили на пьедестал бывшего памятника основателям Одессы. Позднее бюст заменили на фигуру Маркса в полный рост, но она вскоре обрушилась. В 1937 году власти объявили конкурс на новый памятник Карлу Марксу. Осуществлению проекта помешала Великая Отечественная война.

В 1950-х годах основание бывшего памятника Екатерине II было окончательно снесено, вместо него разбит цветник. 27 июня 1965 года, в день 60-летия начала восстания на броненосце "Потёмкин", на месте бывшего монумента в честь основателей города состоялось открытие бронзового памятника "Потёмкинцам - потомки". Площадь Карла Маркса переименовали в Потёмкинскую.

Восстановление памятника

Идеи о воссоздании памятника основателям Одессы стали выдвигаться в 1990-х годах, после распада СССР. В 1995 году Одесский горсовет принял решение восстановить памятник, однако эти планы не получили поддержки украинских властей. В июне того же года площади, на которой ранее был расположен монумент, вернули историческое название "Екатерининская".

В 2006 году городской совет Одессы принял решение провести комплексную реставрацию Екатерининской площади с восстановлением ее исторического облика и памятника основателям города. Памятник "Потёмкинцам - потомки" был перенесен на Таможенную площадь, а на его месте в июле 2007 года состоялась торжественная церемония закладки монумента в честь основателей Одессы.

При восстановлении использовали части и элементы памятника, хранящиеся в краеведческом музее, а также исторические документы и фотографии из архивов Одессы, Киева и Санкт-Петербурга. Постамент и бронзовую скульптуру императрицы пришлось создавать заново, а изваяния Потемкина, Зубова, де Рибаса и де Волана установили оригинальные, предварительно их отреставрировав. В целом монумент был воссоздан в своем историческом виде. При этом авторы установили четыре новые бронзовые таблички с именами сподвижников императрицы. Работы вели архитектор Владимир Глазырин, скульпторы Николай Олейник и Олег Черноиванов. Спонсором проекта выступил предприниматель Руслан Тарпан.

Одновременно была проведена реконструкция площади, в том числе воссозданы лепные и чугунные элементы декора зданий, разбит сквер с цветниками, уложена гранитная плитка, применена особая система архитектурной подсветки и др.

Торжественное открытие памятника состоялось 27 октября 2007 года.

Судебные споры о памятнике в 2010-х годах

Решение властей Одессы о восстановлении памятника, поддержанное большинством горожан, вызвало серьезные разногласия в украинском обществе. Пропрезидентская партия Виктора Ющенко (2005-2010) "Наша Украина" назвала монумент "символом чужеземного порабощения", поскольку по приказу Екатерины II "была разрушена Запорожская Сечь и ликвидировано демократическое устройство Украины". Против восстановления памятника выступили представители Меджлиса крымско-татарского народа (признан экстремистским и запрещен в РФ) и местные националисты.

Церемония открытия воссозданного монумента в 2007 году сопровождалась уличными беспорядками, спровоцированными членами партии "Свобода" и других националистических организаций. Они устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов и одесситами, вставшими на защиту памятника. Вытесненные с площади радикалы заявили, что будут добиваться сноса памятника через суд.

В том же году ассоциация казацких обществ "Сич" (запрещена в РФ) подала иск к Одесскому горсовету о незаконности переноса памятника потёмкинцам и установки на Екатерининской площади памятника основателям Одессы. Судебное разбирательство длилось несколько лет. 17 сентября 2012 года Приморский районный суд города отказал истцам в удовлетворении их требований. Представители общества "Сич" попытались обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. 30 марта 2015 года Одесский апелляционный административный суд оставил постановление районного суда в силе.

20 августа 2015 года Высший административный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу истцов, частично удовлетворил их требования. Решение Одесского горсовета о переносе памятника "Потёмкинцам - потомки" с Екатерининской площади на Таможенную было признано незаконным. Однако в сносе памятника Екатерине II и возвращении на прежнее место монумента потёмкинцам организации "Сич" было отказано. Дело вернули на повторное рассмотрение в Приморский суд Одессы.

8 сентября 2017 года Приморский суд признал незаконным и отменил решение городских властей об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади, оставив вопрос о сносе памятника на усмотрение администрации города.

Обе стороны обжаловали это решение в Одесском апелляционном административном суде. 5 февраля 2018 года суд признал незаконными распоряжения мэрии о переносе и установке памятников, однако апелляционную жалобу "Сич" касательно демонтажа монумента в честь основателей Одессы оставил без удовлетворения. Истцы обратились в Верховный суд.

В апреле 2019 года Верховный суд Украины отклонил жалобу ассоциации казацких обществ "Сич" на решение о переносе памятника "Потёмкинцам - потомки" на Таможенную площадь Одессы, тем самым признав законной установку памятника основателям Одессы на Екатерининской площади.

Памятник основателям Одессы удалось сохранить, несмотря на т. н. политику декоммунизации, начатую на Украине в 2015 году. В ходе этой кампании в стране были уничтожены более 2 тыс. памятников и монументов, посвященных не только государственным и партийным деятелям советской эпохи, но и историческим личностям, героям Великой Отечественной войны и др.

Ситуация в 2022 году

В 2022 году, после начала российской специальной военной операции на Украине, вновь был поднят вопрос о сносе памятника в Одессе. Монумент регулярно подвергался осквернению вандалами.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского были размещены две электронные петиции с предложением демонтировать памятник Екатерине II. В одном из обращений предлагалось заменить его на скульптуру актера Билли Херрингтона, известного по съемкам в порнофильмах 1990-х годов. В июле 2022 года петиции набрали более 25 тыс. голосов, что является условием их обязательного рассмотрения главой государства. 1 августа Владимир Зеленский попросил власти Одессы решить вопрос о памятнике, отметив необходимость избавиться от объектов, связанных с Россией.

28 августа было опубликовано интервью мэра Одессы Геннадия Труханова итальянскому изданию "Коррьере делла сера", в котором он в том числе высказался против массового сноса памятников. По его словам, в сложившихся условиях любая попытка пересмотреть историю может привести к поляризации общества и "фатальным ошибкам в будущем".

12 сентября на сайте президента Украины была размещена электронная петиция, созданная одесситом Родионом Бурлуцким, в которой главу государства призвали "обратить внимание на действия и выражения мэра Одессы". По мнению автора обращения, Труханов демонстрирует свою пророссийскую позицию путем "саботирования демонтажа" памятника Екатерине II. 29 октября президент Украины поручил Службе безопасности и МВД провести проверку высказываний мэра Одессы.

19 сентября, спустя несколько дней после появления петиции, Геннадий Труханов выступил с предложением создать в Одессе парковый комплекс "имперского и советского прошлого" и перевезти туда часть городских памятников, включая памятник Екатерине II.

5 ноября власти Одессы сообщили, что горожане в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника основателям города. В соответствии с этим решением вопрос должен быть вынесен на обсуждение ближайшей сессии городского совета.

6 ноября начались подготовительные работы для последующего демонтажа памятника. Вокруг него выставили ограждение из фанерных щитов высотой несколько метров, скульптуру императрицы Екатерины II закрыли черным полотном.

24 ноября исполнительный комитет горсовета поддержал решение о переносе памятника основателям Одессы и вынес этот вопрос на заседание городского совета. Планировалось, что памятник будет перемещен на временное хранение на склад коммунального предприятия, занимающегося местными кладбищами, а после открытия т. н. парка империи монумент будет установлен там.