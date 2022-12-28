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14 минут назад

Украинские СМИ сообщили о начале демонтажа памятника Екатерине II в Одессе

RT на русскомиещё 1

В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II. Об этом пишет издание «Думская».

Украинские СМИ: в Одессе начали сносить памятник Екатерине II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Памятник Екатерине II на одноимённой площади в центре Одессы начали демонтировать сегодня ранним утром», — сказано в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта на площади перекрыто и на месте находится большое количество охраны.

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В конце ноября одесский горсовет принял решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.

17 декабря стало известно, что в украинском Днепре демонтировали памятник Александру Пушкину.

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