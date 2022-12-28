Украинские СМИ: в Одессе начали сносить памятник Екатерине II

В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II. Об этом пишет издание «Думская».
«Памятник Екатерине II на одноимённой площади в центре Одессы начали демонтировать сегодня ранним утром», — сказано в сообщении.
Уточняется, что движение транспорта на площади перекрыто и на месте находится большое количество охраны.
В конце ноября одесский горсовет принял решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову.
17 декабря стало известно, что в украинском Днепре демонтировали памятник Александру Пушкину.