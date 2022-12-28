Китай обратился к США с призывом о мире

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин и Вашингтон должны слушать друг друга и искать способ ладить «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества». Об этом сообщает National Interest.

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Ган понадеялся, что граждане Соединенных Штатов сделает правильный выбор. По его словам, на XX Всекитайском съезде Коммунистической партии страны было подтверждено, что Пекин привержен поддержанию мира во всем мире и «построению сообщества с общим будущим для человечества».

«Взгляд на мир как на сообщество с общим будущим естественным образом ведет к реформам, открытости и взаимовыгодному сотрудничеству», — заявил он.

По его словам, противопоставление демократии авторитаризму является причиной конкуренции и конфликтов. Отношения китайской и американской сторон не должны сводиться к тому, что одно государство превосходит другое или процветает за счет другого, считает он.

Посол также прокомментировал конфликт на Украине и заявил, что эти события позволяют извлечь уроки. По его словам, «в конфликтах и войнах не бывает победителей». Он назвал главной задачей содействие мирным переговорам между Москвой и Киевом, а также диалогу между Соединенными штатами, Евросоюзом, НАТО и Россией. «В долгосрочной перспективе люди должны осознать, что основывать собственную безопасность на незащищенности других стран не получится», — сказал он. По его словам, следует создать «сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности».