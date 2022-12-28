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22 минуты назад

МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку

Елена Прошина

Власти Швейцарии призвали Белград и Приштину не нагнетать обстановку, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

МИД Швейцарии призвал Белград и Приштину не нагнетать обстановку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД призвали все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы еще больше обострить ситуацию. Как указывает дипломатическое ведомство, международные силы под руководством НАТО (KFOR) и Миссия Европейского союза по вопросам законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС) играют ключевую роль в поддержании порядка и безопасности местных общин на севере Косово.

Ранее глава военного ведомства Сербии Милош Вучевич заявил, что лидер страны Александр Вучич распорядился перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности.

В Косово и Метохии отмечается напряженная обстановка. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Косово в декабре задержали на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Из-за этого косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края.

«Премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Европейского союза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС. В ответ сербское Министерство обороны передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в Косово и Метохию сил ограниченного контингента до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244.

https://ria.ru/20221228/shveytsariya-1841791005.html

В мире,Александр Вучич,НАТО,Совбез ООН,Совет Европы,ЕС,
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