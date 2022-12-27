МВД Украины назвало число поврежденных объектов инфраструктуры

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что более 700 объектов критической инфраструктуры повреждено на Украине с начала года. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В целом на данный момент мы имеем информацию про более 35 тысяч поврежденных объектов вследствие российских атак. И с начала вторжения повреждено 702 объекта критической инфраструктуры», — заявил Енин.

По его словам, в основном речь идет о газопроводах и электроподстанциях.

Ранее заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев заявил, что город всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 9 млн жителей страны остаются без света.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.