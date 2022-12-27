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38 минут назад

Премьер Грузии Гарибашвили пообещал превратить Абхазию в Монако, а Сухум в Монте-Карло

Газета.Ru

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси готова в течении трех лет вложить более $10 млрд в Абхазию и Южную Осетию в случае «возвращения» этих независимых республик в состав государства, передает «Первый канал Грузинского телевидения». По его словам, целью правительства является улучшение социально-экономического положения пострадавшего от конфликта населения.

Премьер Грузии пообещал превратить Абхазию в Монако
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В случае объединения страны в первые три года мы можем вложить в Абхазию и Южную Осетию около 10 миллиардов долларов. Это можно очень легко организовать. Мы это уже обдумали, в связи с этим у нас была дискуссия на экономическом совете. Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть огромный потенциал стать вторым Монако, а у Сухума— вторым Монте-Карло», — отметил Гарибашвили во время представления годового отчета правительства Грузии.

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Как указал премьер Грузии, Тбилиси придерживается мирной политики в отношении двух республик и не собирается пересматривать данный подход. Он также добавил, что в Грузии желают урегулировать все спорные вопросы.

«Мы хотим завершить этот конфликт, эту ужасную трагедию мирным путем и примириться, чтобы мы все вместе жили в единой, сильной Грузии, европейской Грузии», — подчеркнул Гарибашвили.

Ранее в МИД Абхазии заявили, что работа над договором о неприменении силы с Грузией зашла в тупик.

В мире,Ираклий Гарибашвили,
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