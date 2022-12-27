Премьер Грузии пообещал превратить Абхазию в Монако

«В случае объединения страны в первые три года мы можем вложить в Абхазию и Южную Осетию около 10 миллиардов долларов. Это можно очень легко организовать. Мы это уже обдумали, в связи с этим у нас была дискуссия на экономическом совете. Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть огромный потенциал стать вторым Монако, а у Сухума— вторым Монте-Карло», — отметил Гарибашвили во время представления годового отчета правительства Грузии.