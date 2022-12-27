У Саакашвили прошел обыск

«Саакашвили попросил меня сообщить в СМИ, что комната описана. Я не знаю, что там изъяли, но был произведен обыск. С точки зрения безопасности претензий к этому у нас нет, но с какой целью сейчас приняты такие строгие меры, я, конечно, не знаю», — уточнила Саркеулидзе.