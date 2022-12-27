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1 час назад

Зеленский уволил спецпредставителя по Приднестровью

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Юрия Клименко от должности спецпредставителя Украины по приднестровскому урегулированию и не назначил его преемника на эту должность. Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте президента Украины.

Зеленский уволил спецпредставителя Украины по Приднестровью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Освободить Клименко Юрия Аркадьевича от исполнения обязанностей специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования", - говорится в тексте документа.

Другим своим указом Зеленский назначил Юрия Клименко послом Украины в Аргентине.

Указа о назначении нового спецпредставителя по урегулированию в Приднестровье на сайте президента Украины опубликовано не было.

Клименко был назначен на должность спецпредставителя Киева по приднестровскому урегулированию в начале февраля текущего года. В мае Клименко провел переговоры в формате видеоконференции с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном. По итогам встречи было заявлено, что приднестровскую проблему необходимо решать исключительно мирным путем. В августе Клименко провел переговоры с главой МИД Приднестровья Виталием Игнатьевым, который подтвердил миролюбивый настрой региона и необходимость решения всех вопросов урегулирования конфликта исключительно политико-дипломатическим путем.

Украина выступает посредником в приднестровском урегулировании в формате "5+2", участниками которого являются Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ - посредники, США и Евросоюз - наблюдатели.

В мире,Юрий Клименко,Виталий Игнатьев,Владимир Зеленский,ЕС,ОБСЕ,
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