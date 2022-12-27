Число жертв снежной бури в США возросло до 57

"Судя по фотографиям, размещенным в социальных сетях, мародеры берут не продукты и не лекарства, они просто охотятся за вещами, которые им нравятся. Так что мы имеем дело не с людьми, оказавшимися в беде, а с теми, кто пользуется стихийным бедствием и страданиями многих других граждан", - приводит телеканал слова мэра Буффало Байрона Брауна. "Люди, которые занимаются мародерством в то время, как другие гибнут в страшной зимней буре, заслуживают осуждения", - добавил он.