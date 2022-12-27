Число жертв снежной бури в США возросло до 57

Число погибших в результате снежной бури в США возросло до 57 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал NBC.
Гибель людей, вызванная неблагоприятными погодными условиями, была зафиксирована в 12 штатах, среди которых Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси и Канзас.
"Мы видим своего рода свет в конце туннеля, но это еще не конец", - сказал Марк Полонкарц, исполнительный глава округа Эри штата Нью-Йорк, где в понедельник президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайный ситуации из-за бури.
На прошлой неделе значительная часть Соединенных Штатов оказалась во власти непогоды в виде сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура воздуха опустилась до близких к рекордно низким значениям.
Из-за непогоды в субботу в США, по данным портала flightaware.com, было отменено более 1,8 тыс. рейсов.
Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 175 млн американцев, проживающих в центральной и восточной частях страны. Сообщается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и на этой неделе.
Случаи мародерства произошли в городе Буффало (штат Нью-Йорк) после снежной бури, охватившей США на выходных, сообщил телеканал WIVB.
"Судя по фотографиям, размещенным в социальных сетях, мародеры берут не продукты и не лекарства, они просто охотятся за вещами, которые им нравятся. Так что мы имеем дело не с людьми, оказавшимися в беде, а с теми, кто пользуется стихийным бедствием и страданиями многих других граждан", - приводит телеканал слова мэра Буффало Байрона Брауна. "Люди, которые занимаются мародерством в то время, как другие гибнут в страшной зимней буре, заслуживают осуждения", - добавил он.
Начальник полиции города Джозеф Грамалья подтвердил, что его сотрудники уже задержали несколько мародеров.
На прошлой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 175 млн американцев, проживающих в центральной и восточной частях страны.