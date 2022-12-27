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«Новый ход России в украинском кризисе»

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Президент России Владимир Путин может сделать новый ход, чтобы изменить течение украинского кризиса, пишет Аладдин Хедр в своей статье для Al Jazeera. Речь идет об использовании одной из военных договоренностей России с другими странами - соглашений о взаимной обороне и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, входят Россия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) в частности.

Обратиться к ОДКБ Россия может, заявив об угрозе вмешательства НАТО в украинский кризис, что привело бы к эскалации конфликта и повысило бы вероятность начала третьей мировой войны. Опрошенные Al Jazeera эксперты заявили, что посредством ОДКБ Москва стремится восстановить славу Варшавского договора и хочет противостоять устремлениям НАТО через эту организацию.

«Нефтяной рынок на нервах»

Нервозность охватила глобальный рынок нефти «перед лицом возмездия», которое Россия готовит в ответ на введенный Западом потолок цен на нефть, пишет французский портал Les Echos. Ожидается, что Москва сократит нефтедобычу на пять-семь процентов в ближайшие дни или в начале 2023 года.

Цены на нефть в последние недели достигли самого низкого уровня за год, но затем начали резко расти в ожидании решения России. Дополнительными причинами взлета цен стал отчет о снижении запасов нефти в США (Штаты начали закупки топлива для восстановления резервов) и увеличение спроса в Китае.

В США потребовали принудительной продажи бизнеса TikTok

Чиновники администрации президента США Джо Байдена настаивают на продаже американского бизнеса китайской соцсети TikTok, чтобы гарантировать, что Пекин не сможет использовать приложение для шпионажа и политического влияния. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Предложение о принудительной продаже возникло в ходе работы Комитета по иностранным инвестициям в США, межведомственной правительственной комиссии, которая более двух лет ведет переговоры с TikTok о способе ограждения данных и операций компании от китайского правительства. Инициативу по продаже поддерживают Пентагон и Минюст США, а Минфин выступает против, опасаясь судебных исков.

The Times: Британия ужесточит требования к иммигрантам

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман разработала план сокращения иммиграции, который затрагивает иностранных студентов, затрудняет переезд супругов в Великобританию и повышает минимальную заработную плату для квалифицированных иностранных работников. Об этом сообщает The Times.

В частности, британские власти планируют повысить минимальный порог дохода для британских граждан, обращающихся за семейной визой для супруга или детей. Сейчас пара должна доказать, что их доход составляет не менее 18 600 фунтов стерлингов в год (более 1,5 миллиона рублей). Новый премьер Риши Сунак пообещал сократить общую иммиграцию к следующим выборам, подчеркнув, что его приоритетом является решение «лодочного кризиса», который привел к тому, что в этом году в Великобританию нелегально прибыли 45 тысяч мигрантов.

«Россия готова к долгой борьбе»

По мнению аналитиков, опрошенных китайской газетой Global Times, в 2023 году противостояние между Россией и США и украинский кризис могут еще больше обостриться. Китайские эксперты считают, что Россия «демонстрирует решимость и силу для долгосрочной борьбы не только с Украиной, но также с США и другими западными странами, причем не только в военной области, но и в экономической».