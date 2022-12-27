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50 минут назад

В Киеве оценили сроки экстренных отключений электричества

Lenta.ruиещё 3

Экстренные отключения электричества в украинской столице будут продолжаться всю зиму. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Петр Пантелеев в эфире телеканала «Киев». Его цитирует РИА Новости.

В Киеве оценили сроки экстренных отключений электричества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной. Ограничения использования электричества и отключения света, по словам Пантелеева, будут продолжаться.

«Они не плановые, а в большей степени экстренные», — пояснил он.

«В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать», — напомнил он, уточнив, что восстановительные работы продолжаются.

Ранее в «Укрэнерго» заявили о росте потребления и сокращении дефицита электричества после того, как был подключен блок теплоэлектростанции (ТЭС).

В «Укрэнерго» заявили об аварийных отключениях света в пяти областях Украины

Аварийные отключения электроэнергии ввели в пяти областях Украины. Из-за превышения лимитов потребления к такой мере прибегли в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.

В мире,СВО,Петр Пантелеев,
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