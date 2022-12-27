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4 минуты назад

Восемь крупнейших ляпов Байдена в 2022 году

Денис Фьючин

Президент США Джо Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации из-за ошибок во время своих выступлений. Американский журнал Newsweek опубликовал подборку восьми самых крупных ляпов, которые глава государства допустил в 2022 году.

46-й президент США отпраздновал 20 ноября свое 80-летие. При этом президент США уже не раз оказывался в центре скандалов. В частности, в свих выступлениях он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию. Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента России Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал «парнем с противоположной стороны», поскольку забыл его имя. Весь мир облетели и кадры того, как американский лидер трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

Американский журнал Newsweek собрал самые крупнейшие ляпы, которые глава Белого дома допустил за прошедший год и расположил их в хронологическом порядке.

В марте во время речи с осуждением российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден назвал украинцев «иранцами».

Летом он допустил сразу две ошибки, которые попали в подборку издания. В ходе своего выступления, посвященного правам женщин, глава США прочитал не только текст, но и примечание в телесуфлере. «Конец цитаты, повторите предложение», - заявил Джо Байден.

Также летом во время визита в Саудовскую Аравию вместо традиционного рукопожатия глава США и наследный принц Мухаммед бин Салман ударили кулаком о кулак. Оплошность Байдена во время поездки в Джидду вызвала резкую критику, ее посчитали «позорной».

В сентябре Байден на конференции Белого дома по вопросам питания обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которой к тому моменту уже не было в живых.

В октябре американский лидер также допустил ряд ошибок. Сначала он при выступлении в Питсбурге «запутался, пытаясь покинуть сцену», а затем в поздравлении к вице-президенту Камале Харрис назвал ее «великим президентом».

Байден снова допустил ошибку и во время предвыборной кампании сенатора США от Пенсильвании Джона Феттермана в конце октября. В своем выступлении он заявил, что США насчитывает 54 штата, в то время как на самом деле их только 50.

Замыкает подборку ляпов ноябрьский случай на саммите АСЕАН, где Байден поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, тогда как оно проходило в Камбодже.

Издание напоминает, что все эти ляпы заставили пользователей соцсетей усомниться в метальном здоровье американского лидера.

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