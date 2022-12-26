Украина анонсировала "неубиваемую" сеть электростанций

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Украины Андрей Герус анонсировал планы по строительству на территории страны «неубиваемой» сети мини-электростанций. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».
По словам Геруса, станции сделают небольшими по размеру и расположат рядом с «непосредственными потребителями», в том числе городами, чтобы подавать электроэнергию на объекты критической инфраструктуры. При этом их намерены возвести в большом количестве по всей территории страны, чтобы они взяли на себя роль требуемого резерва в системе, добавил он.
«Кроме того такую сеть будет очень трудно повредить и вывести из строя ракетными ударами. Таким образом это существенно поспособствует диверсификации энергосистемы», — считает Герус.
Он отметил, что киевские власти планируют заниматься задачей строительства мини-электростанций предстоящие пару месяцев.
Ранее сообщалось, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины.