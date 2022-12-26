Украина анонсировала "неубиваемую" сеть электростанций

По словам Геруса, станции сделают небольшими по размеру и расположат рядом с «непосредственными потребителями», в том числе городами, чтобы подавать электроэнергию на объекты критической инфраструктуры. При этом их намерены возвести в большом количестве по всей территории страны, чтобы они взяли на себя роль требуемого резерва в системе, добавил он.