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53 минуты назад

Украина анонсировала "неубиваемую" сеть электростанций

Елена Прошина

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Украины Андрей Герус анонсировал планы по строительству на территории страны «неубиваемой» сети мини-электростанций. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рада».

Украина анонсировала "неубиваемую" сеть электростанций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Геруса, станции сделают небольшими по размеру и расположат рядом с «непосредственными потребителями», в том числе городами, чтобы подавать электроэнергию на объекты критической инфраструктуры. При этом их намерены возвести в большом количестве по всей территории страны, чтобы они взяли на себя роль требуемого резерва в системе, добавил он.

«Кроме того такую сеть будет очень трудно повредить и вывести из строя ракетными ударами. Таким образом это существенно поспособствует диверсификации энергосистемы», — считает Герус.

Он отметил, что киевские власти планируют заниматься задачей строительства мини-электростанций предстоящие пару месяцев.

Ранее сообщалось, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины.

В мире,Андрей Герус,Верховная Рада,
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