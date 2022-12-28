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36 минут назад

Global Times: "мирный саммит" на площадке ООН без РФ не поможет завершению боев на Украине

ТАССиещё 19

Так называемый мирный саммит на площадке ООН, предложенный украинскими властями, без участия РФ не позволит завершить вооруженный конфликт на Украине. Такую точку зрения высказали в среду авторы газеты Global Times.

Global Times: "мирный саммит" на площадке ООН без РФ не поможет завершению боев на Украине
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

"Мирный саммит" без России не сможет оказать содействие прекращению огня, - говорится в редакционной статье издания. - На встрече, которая нацелена на восстановление мира между сторонами, вовлеченными в военный конфликт, должна присутствовать каждая из них, будь то США, Россия или Украина".

Как полагают авторы, предложенный Киевом саммит теряет смысл без участия Москвы. "Это мероприятие в итоге превратится в международное публичное судебное разбирательство, направленное против России", - уточняют они.

В статье отмечается, что тем самым "мирный саммит" станет предлогом, который позволит Западу предпринять дополнительные шаги, нацеленные на изоляцию РФ. "Мир между Россией и Украиной должен быть достигнут путем продвижения переговоров при поддержке международного сообщества, - подчеркивают авторы. - Судя по сложившейся ситуации, Москва и Киев не достигли консенсуса по мирному вопросу, что делает размытой надежду на прекращение огня".

В материале указывается, что дипломатия - "самая рациональная и реалистическая опция" для урегулирования украинского кризиса. "Именно в данный момент ключ к решению проблемы находится в руках Запада, прежде всего Соединенных Штатов, - пишут авторы. - Западные страны должны помочь снизить напряженность и действовать рационально, а не раздувать огонь и строить воздушные замки для Украины".

В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН, и предложил генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу выступить в качестве модератора. Тот высказал готовность стать посредником в переговорах.

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