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38 минут назад

В украинском городе переименовали улицу Цоя

Lenta.ruиещё 4

Власти Изюма переименовали улицы, названные в честь российских и советских деятелей, в том числе улицу Виктора Цоя. Теперь она носит имя украинского рок-музыканта Кузьмы Скрябина, соответствующий указ подписал мэр украинского города в Харьковской области Владимир Мацокин, сообщает «Инфо 24».

В украинском городе переименовали улицу Виктора Цоя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо улицы Цоя, название сменили еще несколько улиц. Носившая имя российского композитора Александра Алябьева улица получила имя украинского футбольного тренера Валерия Лобановского. Улица музыканта Владимира Высоцкого стала улицей главы Apple Стива Джобса, а улица генерала Ивана Панфилова — улицей премьер-министра Израиля Голды Меир.

Предложение назвать улицы в Изюме в честь Цоя и Высоцкого появилось в 2016 году. С такой инициативой выступили чиновники и общественные деятели в рамках реализации закона о декоммунизации.

Ранее в декабре сообщалось, что власти Изюма решили назвать Пушкинскую улицу в честь Степана Бандеры, а улицу Суворова — в честь Семена Петлюры. Всего новые названия планируется закрепить за 22 топонимами города.

В мире,Кузьма Скрябин,Иван Панфилов,Валерий Лобановский,Голда Меир,Степан Бандера,Стив Джобс,Apple,
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