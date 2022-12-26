Поддержавшие Саакашвили депутаты в Грузии прекратили голодовку

Все четверо депутатов оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), объявившие голодовку в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прекратили протест. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Формула".

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По данным телеканала, депутат Анна Цитлидзе, продолжавшая голодовку дольше других, прислушалась к рекомендациям врачей на 12-й день протеста, когда ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Ранее она отказывалась принимать пищу до тех пор, пока Саакашвили не освободят из заключения и не отправят на лечение за границу, несмотря на призывы врачей и спикера парламента Шалвы Папуашвили.

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Трое других депутатов ЕНД Абдулла Исмаилов, Давид Киркитадзе и Темур Джанашия также были вынуждены прекратить голодовку несколько дней назад ввиду ухудшения состояния здоровья. Все четверо парламентариев во время голодовки находились в здании парламента. Цитлидзе, Киркитадзе и Исмаилов объявили голодовку 15 декабря, Джанашия присоедился к ним 16 числа.

Ранее эксперты неправительственной организации "Эмпатия" обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. По их данным, у политика выявлено десять диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением. При этом, в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии сообщили, что исследования организма Саакашвили показали отсутствие отравляющих веществ, превышающих норму.

Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует и зачастую сам наносит себе вред, чтобы требовать выезда за границу и избежать тюремного срока.