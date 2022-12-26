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37 минут назад

На Украине проходят обыски у главы Днепропетровской военной администрации

Елена Прошина

Депутат парламента Украины Александр Дубинский сообщил, что у главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Украине проходят обыски у главы Днепропетровской военной администрации
Фото: Днепропетровская ОГАДнепропетровская ОГА

«Помимо обысков у Резниченко, сегодня с 7.00 проходят обыски НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. ред) у куратора проекта "Большая Стройка" Юрия Голика», – заявил Дубинский в социальных сетях.

На данный момент Днепропетровская администрация, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины пока не дали официальных комментариев о происходящем.

Ранее Силовые службы провели обыск в кабинете главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

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