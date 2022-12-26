Северная и Южная Корея: история конфликта

Кровопролитная война между Северной и Южной Кореей, начавшаяся 25 июня 1950 года, формально не завершена до сих пор и хрупкое равновесие может быть разрушено в любой момент. В предпосылках конфликта и текущем состоянии дел разбирался «Рамблер».

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Исторические предпосылки конфликта

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Корейская война стала одним из самых кровопролитных вооруженных конфликтов ХХ века. По разным данным, число погибших там составило от 3 до 5 млн человек, при этом около 70% жертв — это гражданское население, напоминают «Известия».

А основание для противостояния, которое разделило единый народ на два враждующих лагеря, было заложено летом 1945 года, когда на территории страны, на тот момент оккупированной Японией, появились советские и американские войска.

По соглашению между союзниками по антигитлеровской коалиции в Корее были определены две временные зоны для приема капитуляции японской армии: советская – к северу от 38-й параллели и американская – к югу от нее. В итоге временные зоны и проведенная между ними линия стали постоянным рубежом между двумя государствами с различной идеологией.

В 1947 году вопрос о создании в Корее единого государства по инициативе США был передан на обсуждение ООН, принявшей решение о проведении выборов под наблюдением комиссии организации. В мае 1948 года в Южной Корее были проведены парламентские выборы и 15 августа 1948 года провозглашена Республика Корея.

СССР и контролируемые им власти Северной Кореи отказались допустить комиссию ООН на северную часть полуострова, пишет FB.ru.

При этом на севере были проведены выборы в Верховное народное собрание Кореи и 9 сентября 1948 года провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), отмечает РИА Новости.

СССР сделал ставку на молодого Ким Ир Сена (1912-1994), отличившегося в ходе партизанской войны с японцами, а США на Ли Сын Мана (1875–1965). Каждое из новообразованных правительств изначально предъявляло претензии на всю территорию Корейского полуострова и заявляло о себе как о единственной законной власти.

Начало военных действий

12 января 1950 государственный секретарь США Дин Ачесон выступил с заявлением о том, что периметр американской обороны в тихоокеанском регионе включает Филиппины, острова Рюкю, Японию и Алеутские острова. В заявлении ничего не говорилось о Южной Корее и у северокорейского и советского руководства сложилось впечатление, что в случае войны между Севером и Югом, если в нее не вступят СССР и Китай, то и США останутся нейтральными.

25 июня 1950 года северокорейская армия перешла в наступление, начав один из самых кровавых конфликтов в истории. В тот же день правительство США поставило корейский вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, который 27 июня принял резолюцию о необходимости оказания срочной военной помощи Южной Корее со стороны государств-членов ООН. Эта резолюция была принята в отсутствие представителя СССР.

В итоге в боевых действиях на стороне Республики Кореи принимали участие контингенты ВС США и 15 других стран, действовавших под флагом многонациональных сил ООН. Обладая господством на море и в воздухе и численным превосходством на земле, союзники довольно быстро заняли ранее потерянную территорию и перешли через 38 параллель.

Это вынудило вступить в войну СССР и Китай. К январю 1951 года китайские и северокорейские войска вновь заняли Сеул. И война приобрела позиционный характер, заставив конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. Однако боевые действия продолжались.

К весне 1953 года стало очевидно, что цена победы для любой из сторон будет слишком высока, и, после смерти генсека СССР Иосифа Сталина, советское партийное руководство приняло решение о прекращении войны, напоминает РИА Новости.

Мирное урегулирование

В результате военных действий погибло около четверти жителей Севера Корейского полуострова, прежде всего — за счет ударов американской авиации, которая, помимо прочего, использовала боеприпасы с напалмом.

27 июля 1953 года в Пханмунджоме было заключено соглашение о прекращении огня. Однако формально Корейская война не завершена до сих пор — подписи под соглашением о перемирии поставили представитель сил ООН (американский генерал Уильям Гаррисон) и представитель северокорейской народной армии и китайских добровольцев генерал Нам Ир. Сеул стать участником договора отказался.

Между Южной и Северной Кореей была создана четырехкилометровая демилитаризованная зона, идущая от устья Имджингана на западе через северные окрестности Чхорвона до побережья Японского моря на востоке. Для контроля за соблюдением условий перемирия были учреждены Военная комиссия по перемирию в Корее из десяти старших офицеров и Комиссия нейтральных стран по наблюдению за перемирием в Корее из четырех военных представителей от Польши, Чехословакии, Швейцарии и Швеции, говорится в статье «Энциклопедии Кругосвет».

Попытки объединения КНДР и Южной Кореи

Перемирие только заморозило «горячую» фазу противостояния. Однако национальный вопрос об объединении двух Корей остался на повестке дня. В июле 1972 года было подписано совместное заявление Южной и Северной Кореи, в котором были зафиксированы основные принципы объединения: без опоры на внешние силы, мирным путем, на основе «великой национальной консолидации».

В 1991 году КНДР и Республика Корея заключили Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах, а в 1992 году приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.

Резкое потепление отношений между странами началось в 2000-х годах. Тогда прошли встречи на высшем уровне. С 2001 по 2006 годы был проведен 161 раунд переговоров. А в апреле 2018 года Ким Чен Ын и Мун Чже Ин приняли «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

Однако в КНДР так и не сумели добиться от США подписания договора о мире, несмотря на то, что на первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня 2018 года тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать условия соглашения. Второй саммит США-КНДР состоялся 27-28 февраля 2019 года в Ханое. Он завершился досрочно без подписания итогового заявления. После этого переговоры застопорились.

После прихода в 2008 году к власти в Южной Корее Ли Мен Бака отношения между Сеулом и Пхеньяном ухудшились. Кульминацией стало потопление южнокорейского корвета «Чхонан» и артиллерийская перестрелка в районе озера Ёнпхёндо в Желтом море. Республика Корея перешла к политике жестких санкций в отношении КНДР.

Обострение ситуации на Корейском полуострове

26 декабря 2022 года власти Южной Кореи подняли по тревоге истребители, вертолеты и средства ПВО в связи с массовым нарушением воздушной границы «неопознанными объектами», сообщает со ссылкой на Yonhap РБК.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, корейские вооруженные силы обнаружили множество «неопознанных объектов», предположительно беспилотных летательных аппаратов КНДР, в приграничных районах провинции Кенгидо. Были приостановлены полеты в двух аэропортах Южной Кореи.

Инцидент с беспилотниками свидетельствует о продолжении ухудшения межкорейских отношений, заявил в эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.