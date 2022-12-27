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1 час назад

В США зафиксированы случаи мародерства после снежной бури

Газета.Ruиещё 7

В США были зафиксированы случаи мародерства после снежной бури. Об этом сообщает телеканал WIVB.

В США зафиксированы случаи мародерства после снежной бури
Фото: Mark Humphrey/APMark Humphrey/AP

Согласно данным телеканала, полиция провела задержания.

«Наши офицеры отреагировали на несколько сообщений. Мы произвели несколько арестов, в некоторые из них мы вмешивались. Мы помогли по крайней мере одному месту, о котором я знаю, заколотить магазин», — поделился комиссар полиции Баффало Джозефа Грамальи.

По словам мэра Баффало Байрона Брауна, мародеры брали не только предметы первой необходимости. Он подчеркнул, что такие люди пользуются стихийным бедствием, чтобы «получить то, что хотят».

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 57 человек погибли из-за снежной бури в США. Смерти были зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

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