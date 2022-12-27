В США зафиксированы случаи мародерства после снежной бури

«Наши офицеры отреагировали на несколько сообщений. Мы произвели несколько арестов, в некоторые из них мы вмешивались. Мы помогли по крайней мере одному месту, о котором я знаю, заколотить магазин», — поделился комиссар полиции Баффало Джозефа Грамальи.