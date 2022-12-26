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58 минут назад

Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал прогноз на предстоящий 2023 год. По словам лидера страны, он принесет счастье и удачу, передает «Белта».

Соответствующее заявление белорусский президент сделал по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ.

«[Год будет – прим. ред.] самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», - заявил Лукашенко.

Неформальный саммит в Санкт-Петербурге пройдет 26-27 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у лидеров стран СНГ будет возможность в ходе саммита поговорить и в двустороннем формате.

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Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав СНГ накануне, 25 декабря. Белорусского лидера в аэропорту встретили губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Сегодня утром глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Санкт-Петербург для принятия участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Кроме того, в Северную столицу прибыли главы Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер Никол Пашинян. До этого стало известно, что участником саммита станет и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

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