Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал прогноз на предстоящий 2023 год. По словам лидера страны, он принесет счастье и удачу, передает «Белта».

Соответствующее заявление белорусский президент сделал по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ.

«[Год будет – прим. ред.] самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», - заявил Лукашенко.

Неформальный саммит в Санкт-Петербурге пройдет 26-27 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у лидеров стран СНГ будет возможность в ходе саммита поговорить и в двустороннем формате.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав СНГ накануне, 25 декабря. Белорусского лидера в аэропорту встретили губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко.